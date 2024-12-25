316 жильцов аварийного дома в Таганроге получат материальную помощь

В Таганроге материальную помощь получат 316 жильцов аварийного дома на 17-м Новом, 3. Деньги поступят из резервного фонда областного правительства. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Что касается единовременной материальной помощи. В список на ее получение включены 316 человек, все они до конца этой недели получат выплату в 15 тысяч рублей, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Глава города подчеркнула, что будет держать вопрос на личном контроле до момента, когда собственники квартир получат компенсационные выплаты.
Известно, что ранее 35 семьям также были назначены компенсации за наем жилья после переезда из дома на 17-м Новом. По данным властей, в декабре из городского бюджета люди получили выплаты за первый месяц. В начале января должны перечислить деньги за второй месяц.
Напомним, в конце октября в доме и на его территории ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Тогда 14 человек переехали в пункт временного размещения, остальные жильцы решили арендовать квартиры или перебраться к родственникам. Некоторые имели другую недвижимость.