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В Калининграде торжественно открылся фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике»

Первое представление показали на сцене Кафедрального собора.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде открылся второй фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+). Торжественная церемония прошла 24 декабря на сцене Кафедрального собора. Как сообщает «Фестивальная дирекция», мероприятие открылось спектаклем «Рождественские истории». Он такой популярный, что в Калининграде демонстрируется уже в пятый раз.

На сцене блистали артисты калининградского драматического и музыкального театров.

Спектакли продолжатся в Кафедральном соборе до конца декабря — с 25 по 27 декабря и 29 декабря.

Полная программа фестиваля здесь.

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