В Калининграде торжественно открылся фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике»

В Калининграде открылся второй фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+). Торжественная церемония прошла 24 декабря на сцене Кафедрального собора. Как сообщает «Фестивальная дирекция», мероприятие открылось спектаклем «Рождественские истории». Он такой популярный, что в Калининграде демонстрируется уже в пятый раз.
На сцене блистали артисты калининградского драматического и музыкального театров.
Спектакли продолжатся в Кафедральном соборе до конца декабря — с 25 по 27 декабря и 29 декабря.
Полная программа фестиваля здесь.