В Калининграде торжественно открылся фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике»

В Калининграде открылся второй фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+). Торжественная церемония прошла 24 декабря на сцене Кафедрального собора. Как сообщает «Фестивальная дирекция», мероприятие открылось спектаклем «Рождественские истории». Он такой популярный, что в Калининграде демонстрируется уже в пятый раз.