В Иркутске продолжают убирать снег

В Иркутске круглосуточно очищают улицы от снега. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, дорожные рабочие трудятся как вручную, так и с помощью специализированной техники.
Механизированную уборку провели на Володарского, Чайковского, 2-й Железнодорожной, Баумана и других. Вручную тротуары очистили на улицах Дзержинского, Желябова, Степана Разина, Грязнова. Пешеходные переходы привели в порядок на Каландаришвили, Пролетарской, Халтурина, Ударника, Дыбовского.
— Безусловно, уделили внимание остановкам общественного транспорта на Депутатской, Богдана Хмельницкого, Литвинова, Чехова, Рабочего Штаба и других, — поделился руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
На дорогах города сейчас работает 140 человек и 70 единиц техники, среди них погрузчики с щетками, самосвалы и грейдеры. Привели в порядок лотки, тротуары, лестницы, вывозят снег. Работы продолжатся и ночью, когда поток машин снизится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семилетнему мальчику из Австралии сделали операцию на сердце в Иркутске.