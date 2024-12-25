В Иркутске продолжают убирать снег

На дорогах города сейчас работает 140 человек и 70 единиц техники, среди них погрузчики с щетками, самосвалы и грейдеры. Привели в порядок лотки, тротуары, лестницы, вывозят снег. Работы продолжатся и ночью, когда поток машин снизится.