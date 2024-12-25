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В Крым прибыл юбилейный поезд — пять лет назад он вошел в историю

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе встретили юбилейный поезд № 28 «Москва — Симферополь», который пять лет назад впервые соединил столицу России и столицу Республики Крым. В мае 2024 года его признали первым фирменным поездом, который курсирует на полуостров, сообщили в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Очень важно, что у нас появилась такая компания, которая купила современные двухэтажные поезда, которые доставляют к нам на отдых людей — для бизнеса, в командировки, что у нас теперь есть возможность выезжать в различные регионы. На данный момент в Крым прибыло уже 25 тысяч таких поездов», — сказала вице-премьер республики — министр финансов РК Ирина Кивико.

Минкурортов Крыма очень активно работает с перевозчиком в РК, отметил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

«Я думаю, те, кто путешествует на поезде, обратили внимание в путевых журналах в том числе есть страница, которая полностью посвящена Крыму. Это специальная программа для всех путешественников, которые едут на отдых, оздоровление в Республику Крым, туристско-информационный центр представлен на Железнодорожном вокзале города Симферополя», — сказал министр.

Зал, который мы сегодня открываем, та продукция, которая там представлена, разработана с участием сотрудников туристко-информационного центра. И все те мероприятия, которые проводит компания «Гранд сервис экспресс», представлен на всех площадках, отметил Ганзий.

В честь пятилетия запуска железнодорожного сообщения были изготовлены пряники, которыми угощали пассажиров, а также выпущены открытки. Их можно было по прибытии поезда отправить своим близким — мобильное отделение прямо на перроне открылои сотрудники «Почты России». Сотрудники в торжественной обстановке провели церемонию гашения юбилейного почтового конверта.

Ранее в Севастополь прибыл первый поезд, который 25 декабря 2019 года впервые проехал по Крымскому мосту — именно он был первым поездом, прибывшим на полуостров. В честь пятилетия запуска движения в Крым среди пассажиров двух поездов была проведена викторина, победителей которой наградили на вокзалах в Симферополе и Севастополе.