В Крым прибыл юбилейный поезд — пять лет назад он вошел в историю

«Очень важно, что у нас появилась такая компания, которая купила современные двухэтажные поезда, которые доставляют к нам на отдых людей — для бизнеса, в командировки, что у нас теперь есть возможность выезжать в различные регионы. На данный момент в Крым прибыло уже 25 тысяч таких поездов», — сказала вице-премьер республики — министр финансов РК Ирина Кивико.