Точную стоимость проезда в пригородных поездах назвали в Волгограде

В то же время на ряде участков будет действовать единый городской тариф, уточняют в пресс-службе Приволжской железной дороги. Он будет действовать на участках от станции Волгоград-1 до станций Волжский, Гумрак, Локомотивное депо имени Горького, Тракторная-Пассажирская и Южная, а также до остановочных пунктов 28-й километр и Аэропорт.