Точную стоимость проезда в пригородных поездах назвали в Волгограде

В то же время на ряде участков будет действовать единый городской тариф, уточняют в пресс-службе Приволжской железной дороги. Он будет действовать на участках от станции Волгоград-1 до станций Волжский, Гумрак, Локомотивное депо имени Горького, Тракторная-Пассажирская и Южная, а также до остановочных пунктов 28-й километр и Аэропорт.
Тариф начнет действовать с 1 января 2025 года. Части жителей региона будут предоставлены льготы. Это, в частности, студенты и школьники — им проезд обойдется вдвое дешевле. Малыши до семи лет могут пользоваться услугами ПривЖД бесплатно.
Стоимость перевозки багажа в рамках одной 10-километровой зоны составит шесть рублей, в зоне единого городского тарифа — 22 рубля. Кладь до 36 килограммов можно перевозить бесплатно, если ее размер не превышает по сумме ширины, длины и высоты 180 сантиметров.
Перевозка птиц и животных — мелких и собак разных пород — обойдется в 11 рублей в зоне единого тарифа и в пять рублей в рамках 10-километровой зоны.