Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точную стоимость проезда в пригородных поездах назвали в Волгограде

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области установил стоимость проезда с 1 января 2025 года, как в автомобильном пригородном транспорте, так и в пригородных электричках — в размере 23 рубля за каждую 10-километровую зону.

В то же время на ряде участков будет действовать единый городской тариф, уточняют в пресс-службе Приволжской железной дороги. Он будет действовать на участках от станции Волгоград-1 до станций Волжский, Гумрак, Локомотивное депо имени Горького, Тракторная-Пассажирская и Южная, а также до остановочных пунктов 28-й километр и Аэропорт.

Тариф начнет действовать с 1 января 2025 года. Части жителей региона будут предоставлены льготы. Это, в частности, студенты и школьники — им проезд обойдется вдвое дешевле. Малыши до семи лет могут пользоваться услугами ПривЖД бесплатно.

Стоимость перевозки багажа в рамках одной 10-километровой зоны составит шесть рублей, в зоне единого городского тарифа — 22 рубля. Кладь до 36 килограммов можно перевозить бесплатно, если ее размер не превышает по сумме ширины, длины и высоты 180 сантиметров.

Перевозка птиц и животных — мелких и собак разных пород — обойдется в 11 рублей в зоне единого тарифа и в пять рублей в рамках 10-километровой зоны.