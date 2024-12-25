В новогодние праздники для пермяков включат дежурные телефоны по вопросам ЖКХ

В предстоящие новогодние праздники жители Перми смогут позвонить в ресурсоснабжающие компании по дежурным телефонам. Они будут работать с 29 декабря по 9 января. Пермяки смогут задать вопросы по содержанию придомовых территорий, работе сетевых организаций или сообщить о коммунальной аварии.
«Пермский региональный оператор ТКО» в новогодние праздники включит дежурный телефон с 08:00 до 17:00. Передать сообщение можно будет по тел. 236−90−55.
По работе системы отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию, а в случае отсутствия решения проблемы — в единую диспетчерскую службу ПАО «Т Плюс» по тел. 259−39−98.
Полный список телефонов аварийных служб ресурсоснабжающих организаций «Комсомолка» узнала в администрации Перми: контакт-центр компании «Россети Урал» — 8−800−220−02−20; «Новогор-Прикамье» — 210−06−80, 210−07−00; «Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220−62−44, 220−62−14; Единая диспетчерская служба — 112, 246−04−00.
МФЦ Пермского края рассказал о графике работы в праздничные дни. Последним днем работы офисов в этом году станет 28 декабря.