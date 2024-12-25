В новогодние праздники для пермяков включат дежурные телефоны по вопросам ЖКХ

В предстоящие новогодние праздники жители Перми смогут позвонить в ресурсоснабжающие компании по дежурным телефонам. Они будут работать с 29 декабря по 9 января. Пермяки смогут задать вопросы по содержанию придомовых территорий, работе сетевых организаций или сообщить о коммунальной аварии.