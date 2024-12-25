Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь

Спортивных гостей ожидает городок «Самара в движении. Зима». Все желающие под присмотром инструкторов могут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис. Оборудована зона фиджитал спорта, биатлон-тир и тир тэг-рэгби. Также на площади Куйбышева будут работать деревянная горка для катания на тюбингах и три ледовых катка.