Жителям Челябинской области рассказали, как ускорить проведение капремонта своих домов

Напомним, постановлением региональное правительство ранее повысило размер взноса на капремонт до 13 рублей 92 копеек за квадратный метр.
Чиновники утверждают, что это «позволит обеспечить возможность финансирования проведения внеочередного капитального ремонта тех домов, где в рамках технического обследования будет выявлена первоочередная необходимость».
«Еще с 2016 года существует закон 430 в рамках которого, при активном участии собственников, можно перенести срок капитального ремонта и приблизить замену необходимого конструктива», — говорит Регоператора.
«Данный процесс абсолютно прозрачен, он работает и, на самом деле, огромное количество домов во всей области, особенно в городе Челябинске, этим инструментом пользуются активно», — отмечает гендиректор Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.
В рамках этого закона собственникам нужно собрать, как утверждается, «достаточно простой и небольшой пакет документов» и обратиться в соответствующую комиссию своего муниципального образования.
В список документов входят: протокол общего собрания собственников, акты обследования, которыми подтверждается, что необходимо провести капитальный ремонт, или зафиксировано ненадлежащее состояние того или иного конструктивного элемента.
Затем Регоператор выдает справку о финансовой устойчивости конкретного многоквартирного дома. С этими документами необходимо обратиться в комиссию, которая направит решение в региональный Минстрой и Регоператору.
«При ближайшей актуализации региональной программы виды работ меняются местами, например, что-то переносится на более поздний срок, а необходимый вид работ — на более ранний», — утверждается в комментарии.