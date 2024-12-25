Врачи больницы № 5 Уфы перечислили фрукты для поддержания здоровья зимой

Стало известно, какие фрукты стоит добавить зимой в рацион, чтобы поддерживать здоровье. По словам врачей больницы № 5 Уфы, в меню следует ввести плоды, богатые йодом, витамином С и А, а также полезными минералами. Таковые есть в трех сезонных фруктах.