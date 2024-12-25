Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи больницы № 5 Уфы перечислили фрукты для поддержания здоровья зимой

Три фрукта помогут поддержать иммунитет в зимние месяцы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие фрукты стоит добавить зимой в рацион, чтобы поддерживать здоровье. По словам врачей больницы № 5 Уфы, в меню следует ввести плоды, богатые йодом, витамином С и А, а также полезными минералами. Таковые есть в трех сезонных фруктах.

Первой в списке идет хурма. Плод содержит йод, который помогает работе щитовидной железы и нервной системы. Кроме того, высокое содержание бета-каротина поддерживает зрение, а наличие растительных сахаров снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Второе место врачи отдали гранату. Фрукт полезен своим содержанием витамина С, который необходим в холодное время года.

И третьими идут мандарины. Один из новогодних символов содержит калий, магний, фосфор, натрий и кальций, а также богат витаминами А и С.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.