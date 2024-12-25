Врачи больницы № 5 Уфы перечислили фрукты для поддержания здоровья зимой

Стало известно, какие фрукты стоит добавить зимой в рацион, чтобы поддерживать здоровье. По словам врачей больницы № 5 Уфы, в меню следует ввести плоды, богатые йодом, витамином С и А, а также полезными минералами. Таковые есть в трех сезонных фруктах.
Первой в списке идет хурма. Плод содержит йод, который помогает работе щитовидной железы и нервной системы. Кроме того, высокое содержание бета-каротина поддерживает зрение, а наличие растительных сахаров снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Второе место врачи отдали гранату. Фрукт полезен своим содержанием витамина С, который необходим в холодное время года.
И третьими идут мандарины. Один из новогодних символов содержит калий, магний, фосфор, натрий и кальций, а также богат витаминами А и С.
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