Заверенная копия не является документом: в Храброво прокомментировали инцидент с ребёнком, которого не пускали на рейс

Кроме того, правила безопасности и предполётного досмотра аэропорта строго регламентируют, что в зоны контроля допускаются только пассажиры, имеющие оригинал документа, удостоверяющего личность. Копии паспорта или свидетельства о рождении не могут быть использованы для доступа в пункты досмотра. В случае, о котором писал «Клопс», нарушение этих требований стало основанием для отказа в посадке на рейс.