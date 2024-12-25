Заверенная копия не является документом: в Храброво прокомментировали инцидент с ребёнком, которого не пускали на рейс

Для оформления авиабилета и посадки на рейс необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность пассажира. Об этом заявили в Храброво в ответ на информационный запрос «Клопс», комментируя инцидент с ребёнком, которого не хотели пускать в самолёт.
Как сообщили в аэропорту, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении не является документом, подтверждающим личность. Таковы федеральные авиационные правила и требования законодательства РФ.
«Нотариус лишь подтверждает соответствие копии оригиналу, но не подтверждает подлинность самого документа», — говорится в ответе.
Кроме того, правила безопасности и предполётного досмотра аэропорта строго регламентируют, что в зоны контроля допускаются только пассажиры, имеющие оригинал документа, удостоверяющего личность. Копии паспорта или свидетельства о рождении не могут быть использованы для доступа в пункты досмотра. В случае, о котором писал «Клопс», нарушение этих требований стало основанием для отказа в посадке на рейс.
В начале декабря 13-летнего школьника из Калининграда не пускали на рейс до Москвы, не признавая в качестве документа дубликат свидетельства о рождении. Родителям пришлось спешно привезти в Храброво заграничный паспорт ребёнка.