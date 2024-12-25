Новый индустриальный парк появится в Воронеже

— Бизнес уже рассматривает новую территорию как перспективную площадку для реализации новых инвестиционных проектов. В январе 2025 года Воронежская область направит в федеральные органы заявку на расширение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр». Текущая заполняемость обеих преференциальных территорий («Масловского» — почти на 90%, ОЭЗ — более чем на 90%), запуск резидентами своих предприятий, а также перспективы развития этих площадок требуют оперативного решения возникающих задач, — сообщили в министерстве.