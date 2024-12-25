Новый индустриальный парк появится в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании нового индустриального парка в столице Черноземья. Общая площадь участка составит 441 га. Территория будет примыкать к действующим ИП «Масловский» и ОЭЗ «Центр». Соответствующий документ опубликовали во вторник, 24 декабря.
В министерстве экономического развития Воронежской области отметили, что совместно с управляющей компанией ОЭЗ и ИП ведется работа по повышению транспортной доступности территорий. Уже установили остановочные павильоны и светосигнальные приборы для регулирования движения. К предприятиям также будет запущен и общественный транспорт, указали в министерстве. Кроме того, планируется разместить филиал Центра «Мои документы», пункты выдачи заказов, оборудовать автостоянку для грузового транспорта.
— Бизнес уже рассматривает новую территорию как перспективную площадку для реализации новых инвестиционных проектов. В январе 2025 года Воронежская область направит в федеральные органы заявку на расширение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр». Текущая заполняемость обеих преференциальных территорий («Масловского» — почти на 90%, ОЭЗ — более чем на 90%), запуск резидентами своих предприятий, а также перспективы развития этих площадок требуют оперативного решения возникающих задач, — сообщили в министерстве.
Согласно постановлению, управляющей компанией нового индустриального парка определена Воронежская индустриальная корпорация. Контроль за исполнением документа возложили на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Данила Кустова.
Во вторник, 24 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в торжественном открытии комбината теплоизоляционных материалов. Высокотехнологичное производство развернули на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр». Комбинат способен поставлять в год около 60 тыс. т минераловатных теплоизоляционных материалов на основе экологически чистого базальтового волокна с учетом высокоэффективных технологий и оборудования.