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Фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде летом 2025 года

Впервые программу представит московский фестиваль Summer Sound.

Фестиваль «Столица закатов» пройдет на нескольких площадках Нижнего Новгорода летом 2025 года, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Уличные музыканты, как и в 2024-м году, будут выступать в рамках проекта «Соло на закате». Также состоится традиционный фестиваль «Гастрономическая Рождественская». На сцене «Ракушка» по субботам запланированы выступления поп, инди и джазовых музыкантов, а по воскресеньям можно будет послушать классическую музыку.

Впервые в Нижнем Новгороде свою программу представит Summer Sound — московский фестиваль, который уже восемь лет проходит на территории кластера «Дизайн завод». Фестиваль Summer Sound пройдет в конце июля — начале августа.

музыка