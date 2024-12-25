Фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде летом 2025 года

Фестиваль «Столица закатов» пройдет на нескольких площадках Нижнего Новгорода летом 2025 года, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Уличные музыканты, как и в 2024-м году, будут выступать в рамках проекта «Соло на закате». Также состоится традиционный фестиваль «Гастрономическая Рождественская». На сцене «Ракушка» по субботам запланированы выступления поп, инди и джазовых музыкантов, а по воскресеньям можно будет послушать классическую музыку.
Впервые в Нижнем Новгороде свою программу представит Summer Sound — московский фестиваль, который уже восемь лет проходит на территории кластера «Дизайн завод». Фестиваль Summer Sound пройдет в конце июля — начале августа.