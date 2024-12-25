Фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде летом 2025 года

Уличные музыканты, как и в 2024-м году, будут выступать в рамках проекта «Соло на закате». Также состоится традиционный фестиваль «Гастрономическая Рождественская». На сцене «Ракушка» по субботам запланированы выступления поп, инди и джазовых музыкантов, а по воскресеньям можно будет послушать классическую музыку.