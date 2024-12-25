Воронежцам сообщили график работы центров «Мои Документы»

28 декабря, в субботу, будут открыты все центры «Мои Документы» региона без сокращения рабочего времени. А вот с 29 декабря по 8 января включительно сотрудники МФЦ будут наслаждаться новогодними праздниками, и большинство филиалов будут закрыты.