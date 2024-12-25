Воронежцам сообщили график работы центров «Мои Документы»

График работы центров «Мои Документы» Воронежской области на новогодние праздники опубликовали сегодня, 25 декабря, на сайте АУ «МФЦ».
28 декабря, в субботу, будут открыты все центры «Мои Документы» региона без сокращения рабочего времени. А вот с 29 декабря по 8 января включительно сотрудники МФЦ будут наслаждаться новогодними праздниками, и большинство филиалов будут закрыты.
Исключение, да и то 29 и 30 декабря, составят десять СМАРТ-МФЦ. В эти дни воронежцы смогут получить услуги только в электронном виде в секторах пользовательского сопровождения в следующих центрах:
— в Воронеже (СМАРТ-МФЦ Воронежа № 1, СМАРТ-МФЦ в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном, Советском, Центральном районах, СМАРТ-МФЦ «ГРАД»);
— Лисках (СМАРТ-МФЦ);
— Новой Усмани (СМАРТ-МФЦ);
— Россоши (СМАРТ-МФЦ).
Работу в обычном режиме МФЦ возобновят с 9 января. Уточнить информацию о графиках работы лучшего всего по телефону —