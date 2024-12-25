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Воронежцам сообщили график работы центров «Мои Документы»

Большинство филиалов МФЦ будут отдыхать 12 дней.

График работы центров «Мои Документы» Воронежской области на новогодние праздники опубликовали сегодня, 25 декабря, на сайте АУ «МФЦ».

28 декабря, в субботу, будут открыты все центры «Мои Документы» региона без сокращения рабочего времени. А вот с 29 декабря по 8 января включительно сотрудники МФЦ будут наслаждаться новогодними праздниками, и большинство филиалов будут закрыты.

Исключение, да и то 29 и 30 декабря, составят десять СМАРТ-МФЦ. В эти дни воронежцы смогут получить услуги только в электронном виде в секторах пользовательского сопровождения в следующих центрах:

— в Воронеже (СМАРТ-МФЦ Воронежа № 1, СМАРТ-МФЦ в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном, Советском, Центральном районах, СМАРТ-МФЦ «ГРАД»);

— Лисках (СМАРТ-МФЦ);

— Новой Усмани (СМАРТ-МФЦ);

— Россоши (СМАРТ-МФЦ).

Работу в обычном режиме МФЦ возобновят с 9 января. Уточнить информацию о графиках работы лучшего всего по телефону — +7 (473) 226−99−99.

ЖКХ