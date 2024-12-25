Жители Ростова сообщили о звуках стрельбы в микрорайоне Суворовском

Жители Суворовского в Ростове-на-Дону сообщили в социальных сетях о звуках стрельбы в районе улицы Петренко. Пост был опубликован прошедшей ночью.
Ростовчане рассказали, что около одного из домов якобы некоторое время находился молодой человек с предметом, похожим на пистолет. Потом нарушителя спокойствия увезли сотрудники полиции. При этом очевидцы отметили, что пострадавших не было.
Комментарий по ситуации от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области пока не поступал. Официального подтверждения нет.