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Жители Ростова сообщили о звуках стрельбы в микрорайоне Суворовском

Звуки стрельбы слышали жители Суворовского в Ростове, инцидент обсуждают в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Жители Суворовского в Ростове-на-Дону сообщили в социальных сетях о звуках стрельбы в районе улицы Петренко. Пост был опубликован прошедшей ночью.

Ростовчане рассказали, что около одного из домов якобы некоторое время находился молодой человек с предметом, похожим на пистолет. Потом нарушителя спокойствия увезли сотрудники полиции. При этом очевидцы отметили, что пострадавших не было.

Комментарий по ситуации от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области пока не поступал. Официального подтверждения нет.