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В Иркутском суворовском училище появились бассейн и корпус доп.образования

Созданы все условия для занятий спортом и другой внеклассной деятельностью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бассейн длинной в 25 метров, а также корпус для дополнительного образования со спортивным комплексом появились в Иркутском суворовском военном училище. Воспитанники учреждения уже успели их опробовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства иркутской области.

— Хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что в Иркутском суворовском военном училище созданы все условия для обучения и дополнительной подготовки иркутских суворовцев — будущих офицеров, — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как пояснил начальник училища Анатолий Золотухин, в бассейне планируется проводить как плановые уроки, так и тренировки сборной училища. Здесь можно будет проводить соревнования между подобными учебными заведениями страны.

В новом корпусе созданы все условия для занятий различными видами спорта, а также другими дополнительными занятиями. Например, авиамоделированием или музыкой. Оборудованы тир и телестудия. А для удобства учеников, корпус соединили с другими зданиями училища теплым переходом.