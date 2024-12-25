В Иркутском суворовском училище появились бассейн и корпус доп.образования

Бассейн длинной в 25 метров, а также корпус для дополнительного образования со спортивным комплексом появились в Иркутском суворовском военном училище. Воспитанники учреждения уже успели их опробовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства иркутской области.
— Хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что в Иркутском суворовском военном училище созданы все условия для обучения и дополнительной подготовки иркутских суворовцев — будущих офицеров, — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Как пояснил начальник училища Анатолий Золотухин, в бассейне планируется проводить как плановые уроки, так и тренировки сборной училища. Здесь можно будет проводить соревнования между подобными учебными заведениями страны.
В новом корпусе созданы все условия для занятий различными видами спорта, а также другими дополнительными занятиями. Например, авиамоделированием или музыкой. Оборудованы тир и телестудия. А для удобства учеников, корпус соединили с другими зданиями училища теплым переходом.