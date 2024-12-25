Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в России 1 января

Сказка американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», впервые опубликованная в 1900 году, за дюжину декад обросла страшным количеством обработок, переосмыслений и фанфиков. Для обитателей постсоветского пространства главным из них остается цикл Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (о нем речь пойдет ниже), а для самих американцев — мюзикл «Злая», поставленный по книге Грегори Магвайра «Ведьма: Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз». В своем романе, написанном почти веком позднее оригинала, Магвайр попытался рассказать историю злодейки из баумовской сказки так, как это сделал бы Чарльз Диккенс: с чувством, с толком, с расстановкой. До этого у Эльфабы не было даже имени (Магвайр вывел его из инициалов Баума — ЛФБ), а ее антагонизм был само собой разумеющимся. На размышления о природе зла Магвайра натолкнуло невероятно жестокое убийство двухлетнего Джеймса Балджера. Которое, как выяснилось, совершили другие дети — двое десятилеток.