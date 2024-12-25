Медучреждениям Башкирии передали ключи от новых автомобилей

Торжественная передача 43 транспортных средств на базе Lada Granta Лифтбек представителям 37 медицинских организаций республики состоялась сегодня на площадке перед городской больницей № 18 в Уфе. В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, руководители медучреждений и водители.
Открывая церемонию, Урал Кильсенбаев отметил, что вручение автомобилей для медучреждений городов и районов республики стало приятным новогодним сюрпризом.
«Глава Башкирии Радий Хабиров и в целом руководство региона уделяют особое внимание сфере здравоохранения. Если вспомнить времена ковида, когда в других регионах были большие проблемы по койко-местам, по обеспечению, у нас в республике было построено пять инфекционных госпиталей, которые функционируют по сей день. Помимо этого, только за последние годы в ПФО было возведено более 700 фельдшерско-акушерских пунктов, из них половина — более 360 ФАПов, построено в Башкирии. Это говорит о пристальном внимании руководства региона первичному звену здравоохранения, — сказал он. — Но иногда для того, чтобы спасти пациента и вовремя оказать медицинскую помощь, нужно быстро реагировать. В этих случаях на помощь приходят специализированные автомобили, которые сегодня вручаются нашим районным и городским больницам. Надеемся, что эти автомобили сделают медицинскую помощь для жителей республики доступнее, эффективнее и помогут спасти не одну жизнь».
Как отметил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин, автомобили были закуплены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
«Мы продолжаем реализацию нацпроекта “Здравоохранение” в Республике Башкортостан и в первую очередь укрепляем сельскую медицину. Сегодня мы вручили ключи от новых автомобилей нашим медицинским организациям. Наша задача — делать все, чтобы сохранить здоровье жителей республики. Чтобы каждый из них чувствовал внимание и заботу, мог в любой момент рассчитывать на оказание своевременной и качественной медицинской помощи. Мы будем и дальше создавать достойные условия, обеспечивать медицинские организации нужным оборудованием и транспортом».
По информации пресс-службы минздрава Башкирии, современные машины российского производства Lada Granta Лифтбек являются многофункциональными. Они будут использованы для выездов фельдшеров, доставки анализов и для транспортировки пациентов. В багажнике компактно размещены складные носилки, которые при необходимости помогут быть использованы для доставки лежачего пациента в медицинское учреждение. Для этого внутри салона также расположено трансформируемое приемное устройство. Эти универсальные автомобили будут удобны в использовании и в городе, и на селе.
О позитивных переменах в сфере здравоохранения, в том числе и в районных центрах, корреспонденту «Башинформа» рассказал главный врач Раевской районной больницы Венер Изикаев.
«Мы видим, что медицинской помощи на селе, в районах уделяется приоритетное внимание: обновляется медицинское оборудование, автопарк, привлекаются новые кадры. Главное, что это видят и замечают наши пациенты. Население очень довольно такими изменениями в здравоохранении. Если раньше у нас были машины 2010-х годов и практически на 100% были изношены, то сейчас автопарк нашей районной больницы, который состоит из двух десятков машин, полностью обновлен. Только в этом году мы получили 5 новых автомобилей. Также у нас в районе появились придвижное рентген-оборудование, пять новых аппаратов УЗИ, что многократно улучшает качество медицинского обслуживания», — поделился собеседник агентства.
Роман Шафиков работает водителем в Нефтекамской районной больнице 28 лет. Сегодня автопарк этого медучреждения полнился еще на два автомобиля Lada Granta.
«За все время работы водителем в больнице я ездил почти на всех видах транспорта. Новые автомобили очень удобные, как для водителя, так и для пациентов, врачей. Главное, что в них можно будет перевозить лежачих пациентов, таких специализированных машин у нас еще не было. Это очень важно, когда необходимо перевозить больных на дальние расстояния. Кроме того, все машины оборудованы приемными устройствам и укомплектованы зимней резиной», — поделился он своим мнением.
Добавим, что с 2019 года благодаря реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» Башкортостан получил 30 тыс. единиц различного медицинского оборудования, свыше 500 модульных конструкций и капитальных врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе выполнен капитальный ремонт около 100 объектов здравоохранения, приобретено более 400 автомобилей и передвижных медицинских комплексов.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров передал ключи от 135 автомобилей на базе Lada Granta представителям 43 медицинских организаций республики. Всего в 2024 году было запланировано приобретение 202 единиц легкового автотранспорта. В 2025 году медицинский автопарк пополнят еще 99 единиц автотранспорта.