Жительнице Башкирии исполнился 101 год

«Каждый год в День Победы я приезжаю к ней. Она ждёт, узнает и обнимает с улыбкой. Мы долго общаемся. Самига апай очень любит свой город, живёт здесь более шестидесяти лет в кругу детей и внуков. Желаю ветерану крепкого здоровья и счастья!» — написал депутат.