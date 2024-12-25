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Жительнице Башкирии исполнился 101 год

Сегодня, 25 декабря, свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Самига Рысбаева. Единственному ветерану ВОВ из Сибая исполнился 101 год.

Источник: Башинформ

101-летнюю Самигу Рысбаеву в соцсетях поздравил депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

«Каждый год в День Победы я приезжаю к ней. Она ждёт, узнает и обнимает с улыбкой. Мы долго общаемся. Самига апай очень любит свой город, живёт здесь более шестидесяти лет в кругу детей и внуков. Желаю ветерану крепкого здоровья и счастья!» — написал депутат.

Самига Рысмухаметовна Рысбаева родилась в деревне Янзигитово Баймакского района 25 декабря 1923 года. В 1942 году была призвана в ряды Советской Армии. После окончания училища направлена в 637-й авиационно-штурмовой полк 227-й дивизии. В составе полка воевала на Юго-Западном, 1-м и 4-м Украинских фронтах, служила авиамехаником, была укладчицей парашютов. Участвовала в освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Победу встретила в Чехословакии.

Демобилизовалась в 1945 году. После войны работала в городе Медногорске на военном заводе, затем — путейцем на Сибайском руднике БМСК, с 1970 года — каменщицей ОКСа БМСК.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги».

Ранее «Башинформ» сообщал, что Дед Мороз сел за руль автобуса в башкирских Туймазах.