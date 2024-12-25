Кровлю дома восстановили в микрорайоне Ершовском Иркутска после пожара

В Иркутске отремонтировали кровлю многоквартирного дома в микрорайоне Ершовском, 89/1. Напомним, 29 февраля 2024 начался пожар из-за короткого замыкания, пламя уничтожило кровлю над тремя подъездами, без жилья остались семь человек. Об этом КП-Иркутск сообщали в администрации города.