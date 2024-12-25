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Кровлю дома восстановили в микрорайоне Ершовском Иркутска после пожара

29 февраля 2024 начался пожар из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске отремонтировали кровлю многоквартирного дома в микрорайоне Ершовском, 89/1. Напомним, 29 февраля 2024 начался пожар из-за короткого замыкания, пламя уничтожило кровлю над тремя подъездами, без жилья остались семь человек. Об этом КП-Иркутск сообщали в администрации города.

— Совместно с прокуратурой мы тогда решили ввести режим повышенной готовности. Это позволило ускорить процесс восстановления испорченного имущества, подготовили документы для досрочного проведения капремонта, — поделился глава комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

Жители переехали в другие дома, а специалисты приступили к работам. Срок перенесли с 2040 на 2024. Подрядчик восстановил перекрытия и привел в порядок кровлю общей площадью около 600 квадратов, работы полностью завершены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенник вернет пенсионеру из Иркутска украденные деньги.