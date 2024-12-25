Почти тонну сыра не позволили вывезти из Челябинска в Казахстан

Все произошло в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области остановили два грузовика, в которых перевозилось 980 кг сыра.
Груз следовал из Российской Федерации в Республику Казахстан.
У водителей отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, автомобили возвращены для оформления необходимых документов.
С перевозчиками проведена профилактическая беседа о порядке перемещения по территории Евразийского экономического союза грузов, подлежащих ветеринарному контролю.