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В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление

Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали прогноз погоды по стране на 26—28 декабря 2024 года. Согласно данным специалистов, Казахстан вновь окажется под влиянием северо-западного циклона, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: Zakon.kz

В распространяемом сообщении метеорологов сказано, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.

К примеру, ожидается снег, а на юго-западе республики пройдут дожди.

Лишь, уточнили в пресс-службе РГП «Казгидромет», на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.

«По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны — гололед».

уточнили синоптики.

Примечательно, что перед Новым годом на большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:

  • ночью до −3−15°,
  • днем до −6+5°.

Только на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.