В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление

В распространяемом сообщении метеорологов сказано, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.
К примеру, ожидается снег, а на юго-западе республики пройдут дожди.
Лишь, уточнили в пресс-службе РГП «Казгидромет», на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.
«По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны — гололед».
Примечательно, что перед Новым годом на большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:
- ночью до −3−15°,
- днем до −6+5°.
Только на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.