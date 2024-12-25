Канализационный коллектор за 8 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Ростове

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию канализационный коллектор № 62. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Надежным водоотведением теперь обеспечены Пролетарский, Первомайский и Кировский районы города. Также к системе можно будет подключить еще две перспективные точки — «Левобережье» и «Новый Ростов».
— Стоимость проекта составила свыше 8 млрд рублей. Качественным водоотведением обеспечат порядка 100 тысяч человек, — прокомментировал Игорь Сорокин.
По словам чиновника, проект выполнили в два этапа. Сначала специалисты построили 6,5 км сетей от улицы имени Вити Черевичкина до стадиона «Ростов Арена», два перехода под рекой Дон, а также установили насосную станцию производительностью более 120 тысяч кубометров в сутки и 38 канализационных камер. Потом проложили еще 2 км сетей от района старого аэропорта.
Всего проектом было предусмотрено строительство более 8,5 км новых сетей на глубине от 3,5 до 21 метра. Прокладку новой канализации вели современным методом без рытья траншей.