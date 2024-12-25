Канализационный коллектор за 8 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Ростове

По словам чиновника, проект выполнили в два этапа. Сначала специалисты построили 6,5 км сетей от улицы имени Вити Черевичкина до стадиона «Ростов Арена», два перехода под рекой Дон, а также установили насосную станцию производительностью более 120 тысяч кубометров в сутки и 38 канализационных камер. Потом проложили еще 2 км сетей от района старого аэропорта.