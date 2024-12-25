Новогодние поздравления на все случаи в прозе и стихах

* С наступающим Новым годом, [имя]! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастья, удачи и радостных дней. За все эти годы ты стал (а) мне не просто близким человеком, а частью семьи. Вместе мы преодолеем все трудности и переживем еще много счастливых моментов. Надеюсь, что в новом году нас ждут только радостные события, которые мы будем вспоминать еще очень долго!