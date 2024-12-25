Свердловской области угрожает всплеск заболеваемости свиным гриппом

Представитель Роспотребнадзора сообщает, что для вируса характерны как резкий всплеск, так и быстрый спад заболеваемости. При этом именно вирус свиного гриппа приводит к самым серьезным осложнениям по сравнению с другими вирусами группы — например, к пневмониям и даже летальному исходу. Он особенно опасен для непривитых людей и представителей группы риска.