Свердловской области угрожает всплеск заболеваемости свиным гриппом

В Свердловской области может начаться всплеск заболеваемости свиным гриппом. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Анжелики Пономаревой, доля циркуляции этого вируса выросла на Среднем Урале. Об этом она заявила на конференции в пресс-центре ТАСС 25 декабря.
— Несмотря на то, что в циркуляции преобладают вирусы негриппозной этиологии, мы еженедельно выявляем вирусы гриппа. Если в начале сезона, сентябре-месяце, это были преимущественно вирусы гриппа В, то на сегодняшний день увеличилась доля циркуляции вирусов гриппа А (H1N1), — утверждает Анжелика Пономарева.
Она отметила, на данный момент вирус свиного гриппа активизировался в странах северного полушария, в том числе в России. В текущем сезоне подъем заболеваемости будет связан именно с вирусом гриппа А.
Представитель Роспотребнадзора сообщает, что для вируса характерны как резкий всплеск, так и быстрый спад заболеваемости. При этом именно вирус свиного гриппа приводит к самым серьезным осложнениям по сравнению с другими вирусами группы — например, к пневмониям и даже летальному исходу. Он особенно опасен для непривитых людей и представителей группы риска.