Выявлен бактериофаг, способный уничтожать защищенных от вирусов микробов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили ранее неизвестный вид вируса-бактериофага Sxt1, который способен эффективно уничтожать не только обычные штаммы кишечной палочки, но и те вариации этой бактерии, которые защищены от атак большого числа других вирусов. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Этот вирус может заражать не только лабораторную кишечную палочку, но и некоторые ее природные формы, устойчивые к большинству фагов благодаря особенностям устройства клеточной стенки. Это нас удивило, так как ближайшие родственники Sxt1 не способны преодолеть эти барьеры. Можно предположить, что он будет лучше справляться и с инфекциями», — пояснила аспирант «Сколтеха» Полина Ярема, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении свойств вирусов-бактериофагов, присутствующих в одном из препаратов для борьбы с инфекциями, который был создан одним из крупных российских производителей иммунобиологических препаратов. Подобные вирусные «коктейли» сейчас рассматриваются в качестве одного из средств для борьбы с воспалениями, кишечными, кожными и ушными инфекциями.
Российские ученые заинтересовались тем, какие вирусы присутствуют в подобных препаратах, каких микробов они могут атаковать. Проведенный ими анализ указал на наличие в вирусном «коктейле» ранее неизвестного бактериофага, который получил имя Sxt1. Он оказался похож по устройству генома на уже известные вирусы T3 и T7 из семейства Autographiviridae, но при этом он заражает значительно больше штаммов кишечной палочки, в том числе стойкие к заражению другими бактериофагами.
«Несмотря на то, что по геномной последовательности Sxt1 отличается не очень сильно, заражает бактерии он по-другому. Мы изучили то, какие гены кодируются в этом бактериофаге, как они отличаются от генов уже известных вирусов, и обнаружили, что у этого вируса отличаются фибриллы и рецепторы на них, которые распознают бактерии. Это объясняет более широкую специфичность вируса Sxt1», — добавила аспирант «Сколтеха» Оксана Котовская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как надеются исследователи, последующее изучение этого бактериофага, а также поиски других вирусов с широким спектром действия помогут создать действенную альтернативу для существующих антибиотиков, способную бороться с очень широким перечнем микробов. Это позволит решить проблему нарастающей стойкости возбудителей инфекции к лекарствам, подытожили ученые.