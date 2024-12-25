Выявлен бактериофаг, способный уничтожать защищенных от вирусов микробов

«Несмотря на то, что по геномной последовательности Sxt1 отличается не очень сильно, заражает бактерии он по-другому. Мы изучили то, какие гены кодируются в этом бактериофаге, как они отличаются от генов уже известных вирусов, и обнаружили, что у этого вируса отличаются фибриллы и рецепторы на них, которые распознают бактерии. Это объясняет более широкую специфичность вируса Sxt1», — добавила аспирант «Сколтеха» Оксана Котовская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.