Петербург получил 34 новых состава двухсекционного трамвая «Довлатов»

Новые «Довлатовы» пополнили ряды трамвайного парка № 3. Теперь в него входят 52 «умных» вагона (34 «Довлатовых» и 18 «Достоевских). В рамках уже подписанных контрактов “Уралтрансмаш” госкорпорации “Ростех” в 2025 году поставит городу еще 24 вагона “Достоевских”.