Петербург получил 34 новых состава двухсекционного трамвая «Довлатов»

Новые «Довлатовы» пополнили ряды трамвайного парка № 3. Теперь в него входят 52 «умных» вагона (34 «Довлатовых» и 18 «Достоевских). В рамках уже подписанных контрактов “Уралтрансмаш” госкорпорации “Ростех” в 2025 году поставит городу еще 24 вагона “Достоевских”.
«Довлатов» — двухсекционный современный низкопольный трамвай. Он, так же, как и трехсекционный «Достоевский», практически повторяет внешний облик ленинградского «стиляги» — трамвая ЛМ-57 из 60-х годов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что трамвай № 40 в среду, 25 декабря, возвращается на 1-ю линию Васильевского острова.