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Петербург получил 34 новых состава двухсекционного трамвая «Довлатов»

Петербургское ГУП «Горэлектротранс» получило 34 новых двухсекционных состава трамвая «Довлатов», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», реализовавшей контракт на поставку. Вагоны выполнены в ретростиле и отсылают к периоду 1950−1960-х годов, когда по Ленинграду курсировали «стиляги».

Источник: «Уралтрансмаш»

Новые «Довлатовы» пополнили ряды трамвайного парка № 3. Теперь в него входят 52 «умных» вагона (34 «Довлатовых» и 18 «Достоевских). В рамках уже подписанных контрактов “Уралтрансмаш” госкорпорации “Ростех” в 2025 году поставит городу еще 24 вагона “Достоевских”.

«Довлатов» — двухсекционный современный низкопольный трамвай. Он, так же, как и трехсекционный «Достоевский», практически повторяет внешний облик ленинградского «стиляги» — трамвая ЛМ-57 из 60-х годов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трамвай № 40 в среду, 25 декабря, возвращается на 1-ю линию Васильевского острова.