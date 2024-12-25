Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА

О взрыве газа также писали Baza, Mash и 112. По их данным, его причиной стала утечка. 112 не привел подробностей, однако Baza уточнила, что, по предварительной информации, в одном из заведений на фудкорте велись работы по натяжному потолку и там находилось несколько газовых баллонов. В результате утечки газа из одного из них и произошел взрыв. Mash при этом писал, что утечка произошла в ресторане «Небо», не приводя подробностей.