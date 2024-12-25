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Мужчину, напугавшего жителей Ростова-на-Дону, задержали и увезли в больницу

Нарушителя в микрорайоне Суворовском Ростова поймали, но стрельба не подтвердилась.

Источник: Комсомольская правда

Нарушителя спокойствия, напугавшего жителей Суворовского в Ростове-на-Дону, задержали после сообщения от жителя многоквартирного дома, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

— Прибывшие на место происшествия полицейские установили мужчину, который вел себя неадекватно и имел признаки опьянения. Гражданин был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

Добавим, по неподтвержденным данным, похожего на пистолет предмета у мужчины не нашли. Таким образом, «стрельба», о которой ранее сообщали в социальных сетях не подтвердилась.