В Уфе приняты ограничения на движение большегрузов в 2025 году

Ограничение коснется автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы, и будет действовать с 1 по 30 апреля 2025 года. Эта ежегодная мера, призванная минимизировать ущерб, наносимый дорожному полотну в период весенней распутицы, уже стала традиционной практикой.
Ограничение не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на сельхозтехнику, транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспорт, обеспечивающий транспортировку твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.
Для всех остальных транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, передвижение по дорогам местного значения с 1 по 30 апреля будет возможно при условии возмещения ущерба, причиняемого дорожному полотну. Для этого необходимо будет приобретать специальные разрешения.
По данным горсовета, собранные денежные средства будут направлены на ремонт дорог.