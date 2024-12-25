В Уфе приняты ограничения на движение большегрузов в 2025 году

Ограничение не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на сельхозтехнику, транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспорт, обеспечивающий транспортировку твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.