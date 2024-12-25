Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе приняты ограничения на движение большегрузов в 2025 году

Депутаты городского совета Уфы на 46-м заседании приняли решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города. Об этом сообщает сайт горсовета.

Источник: Башинформ

Ограничение коснется автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы, и будет действовать с 1 по 30 апреля 2025 года. Эта ежегодная мера, призванная минимизировать ущерб, наносимый дорожному полотну в период весенней распутицы, уже стала традиционной практикой.

Ограничение не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на сельхозтехнику, транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, транспорт, обеспечивающий транспортировку твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

Для всех остальных транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, передвижение по дорогам местного значения с 1 по 30 апреля будет возможно при условии возмещения ущерба, причиняемого дорожному полотну. Для этого необходимо будет приобретать специальные разрешения.

По данным горсовета, собранные денежные средства будут направлены на ремонт дорог.