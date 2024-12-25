Собянин: Москва вышла на 1 место в мире по доступности городского транспорта

«Сегодня, по мнению международных экспертов, не наше мнение, Москва вышла на первое место среди мировых мегаполисов по доступности общественного транспорта», — сказал Сергей Собянин, выступая на заседании Московской городской думы. Он отметил, что в 2010 году транспортная инфраструктура Москвы «очень сильно отставала от потребностей развития» столицы.
«Москва поехала быстрее, несмотря на существенный рост числа автомобилей в столичном регионе», — добавил мэр. Этого удалось добиться с помощью открытия новых станций метро, МЦК и МЦД, а также строительства новых дорог. С 2011 по 2024 год в столице построили более 1,4 тыс. км новых дорог и на 24% увеличили протяженность магистральной улично-дорожной сети.
К 2030 году в Москве планируется построить более 40 станций метро и МЦД, запустить три новые линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую, а также построить 300 км дорог.