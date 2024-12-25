Собянин: Москва вышла на 1 место в мире по доступности городского транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вышла на первое место среди мегаполисов по доступности общественного транспорта. Он отметил, что с 2011 года в Москве открыли 256 станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году планируется открыть еще более 40 новых станций.