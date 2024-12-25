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Новосибирцев предупредили об опасной партии петард «Корсар»

В Главном управлении МЧС России поступили тревожные сигналы о подготовке крупной партии пиротехнических изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Основная угроза связана с петардами марки «Корсар», которые не имеют временного промежутка между зажиганием и взрывом, что делает невозможным избегание опасности.

Заместитель начальника отдела нормативно-технического Главного управления МЧС России по Новосибирской области Андрей Хорошев рекомендовал гражданам приобретать пиротехнические изделия только в сертифицированных местах и крупных магазинах, избегая торговли с лотков.

Он также отметил, что на данный момент нет достоверных данных о наличии таких петард на рынке Новосибирска. Однако это лишь предостережение.

МЧС