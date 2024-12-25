«Вы — будущее страны»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Новый год — самый долгожданный, яркий и семейный праздник. Для Татарстана 2024 год ознаменован важными победами и достижениями. Республиканские студотряды и юнармейцы стали лучшими в стране. Наши ребята стали победителями и лауреатами международных олимпиад и форум. Мы гордимся каждым из вас. Очень многое мы делаем для развития инфраструктуры, чтобы вы могли развиваться и получать новые знания. Дорогие ребята, умейте дружить, поддерживать друг друга в любой ситуации. Вы — будущее нашей страны и республики», — сказал ребятам Раис Татарстана Рустам Минниханов.