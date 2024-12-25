По количеству зарядных станций для электромобилей Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России

Башкирии заняла среди регионов России второе место по числу зарядных станций для электромобилей, уступив только Московской области. Об этом на своей личной странице в социальных сетях заявил глава республики Радий Хабиров.
За последний год в регионе появилось 70 быстрых зарядных станций, 38 из которых — в Уфе. Всего же в Башкирии сейчас насчитывается 600 электромобилей — вдвое больше, чем было в 2023-м.
По словам Хабирова, тем инвесторам, что хотят работать в этом направлении, власти предлагают программу «Развитие энергетики». В ее рамках возмещается до 60% затрат на покупку электрозарядных станций и на присоединение к электросетям.
Также глава республики отмечает, что 50 из 70 установленных в этом году в Башкирии станций являются продуктами местного производства. Их создают на уфимском предприятии «Соединительные электрические технологии». В числе восьми предприятий оно входит в реестр производителей отечественного оборудования Министерства промышленности и торговли России.
— Со своей стороны мы также поддерживаем эту компанию, в частности, она получила заем Фонда развития промышленности Республики Башкортостан, — поведал Радий Хабиров.
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