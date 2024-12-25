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По количеству зарядных станций для электромобилей Башкирия стала одним из лидеров среди регионов России

Башкирии заняла второе место по числу зарядных станций для электромобилей.
Источник: Комсомольская правда

Башкирии заняла среди регионов России второе место по числу зарядных станций для электромобилей, уступив только Московской области. Об этом на своей личной странице в социальных сетях заявил глава республики Радий Хабиров.

За последний год в регионе появилось 70 быстрых зарядных станций, 38 из которых — в Уфе. Всего же в Башкирии сейчас насчитывается 600 электромобилей — вдвое больше, чем было в 2023-м.

По словам Хабирова, тем инвесторам, что хотят работать в этом направлении, власти предлагают программу «Развитие энергетики». В ее рамках возмещается до 60% затрат на покупку электрозарядных станций и на присоединение к электросетям.

Также глава республики отмечает, что 50 из 70 установленных в этом году в Башкирии станций являются продуктами местного производства. Их создают на уфимском предприятии «Соединительные электрические технологии». В числе восьми предприятий оно входит в реестр производителей отечественного оборудования Министерства промышленности и торговли России.

— Со своей стороны мы также поддерживаем эту компанию, в частности, она получила заем Фонда развития промышленности Республики Башкортостан, — поведал Радий Хабиров.

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