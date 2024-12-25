Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть выходных: как будут работать калининградские медучреждения в новогодние праздники

Каникулы продлятся до девятого числа.

Источник: Клопс

На время новогодних каникул в Калининградской области меняется график работы некоторых медучреждений, однако скорая помощь будет работать в течение всех праздничных дней. Изменения в расписании опубликовали на сайте областного правительства.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф будет работать круглосуточно, вызвать бригады СМП можно по телефонам: 103, 03 и 112.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона в новогодние праздники принимает пациентов по следующему графику:

  • 30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января в поликлиниках организуется работа службы неотложной помощи. Взрослых принимают с 9:00 до 15:00, детей — с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 14:00.
  • 29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.

Расписание работы амбулаторного звена с 31 декабря по 8 января будет размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях.

медицина