Член ОП РФ Булгакова: избирательная система России стала более прогрессивной

В 2024 году Россия выбрала президента страны и прошла через 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах в Единый день голосования. В ряде субъектов был совмещенный характер выборов (в Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях, Республике Башкортостан, Республике Хакасия и др.), что накладывало свою специфику и сложность. Почти в половине субъектов РФ, в том числе во всех городах федерального значения, в выборах имели возможность принять участие все избиратели. Серьезным вызовом для избирательной системы стала организация выборов в приграничных регионах России. Однако сейчас можно точно сказать, что избирательная система с ним справилась, а люди — проявили небывалый уровень патриотизма и желания принять участие в голосовании.