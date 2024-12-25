Куда челябинцы смогут отправиться на новогодние праздники

«В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщают в пресс-службе ЮУЖД.
Также челябинцы могут отправиться в путешествие в Великий Устюг. Туда будет курсировать поезд Челябинск — Котлас. Отправится он 4 января, а поедет обратно — 6 января.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из Челябинска запустили новые поезда в Москву и Екатеринбург. Туда будут курсировать двухэтажный поезд и скоростной электропоезд «Финист».