Куда челябинцы смогут отправиться на новогодние праздники

«В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщают в пресс-службе ЮУЖД.