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Куда челябинцы смогут отправиться на новогодние праздники

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря, ФедералПресс. Из Челябинска на новогодние праздники запускают дополнительные поезда. Они будут доступны с 26 декабря до 12 января.

Источник: AP 2024

«В период новогодних и рождественских каникул назначаем дополнительные поезда. Они отправятся по самым популярным маршрутам: из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Приобья в Челябинск», — сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Также челябинцы могут отправиться в путешествие в Великий Устюг. Туда будет курсировать поезд Челябинск — Котлас. Отправится он 4 января, а поедет обратно — 6 января.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из Челябинска запустили новые поезда в Москву и Екатеринбург. Туда будут курсировать двухэтажный поезд и скоростной электропоезд «Финист».