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Главный нарколог Ростовской области разъяснила, кому не стоит пить на Новый год

Жителям Ростовской области рассказали, кому лучше воздерживаться от алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области следует поберечь свое здоровье на праздниках и не употреблять горячительное сверх меры. Об этом напомнила главный врач регионального наркодиспансера, главный внештатный психиатр-нарколог донского минздрава Елена Малышко.

По словам специалиста, некоторые люди больше других подвержены действию выпитого, в том числе различным негативным проявлениям.

Интоксикацию часто усиливают: пожилой возраст, переутомление, стресс, недостаточное питание или резкая смена системы питания, болезни печени и поджелудочной железы, сахарный диабет, несовместимость алкоголя с некоторыми медицинскими препаратами.

При любых указанных ситуациях лучше отказаться от алкоголя.

— Моментально после приема таких напитков метаболиты этанола начинают активно участвовать в обменных процессах. Если не удалось справиться с быстрым выведением продуктов распада этанола, интоксикация принимает наиболее выраженные симптомы, — отметила Елена Малышко.

Медик подчеркивает, что горячительное действует практически на все внутренние органы, в первую очередь, на центральную нервную систему.