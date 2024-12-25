Главный нарколог Ростовской области разъяснила, кому не стоит пить на Новый год

Жителям Ростовской области следует поберечь свое здоровье на праздниках и не употреблять горячительное сверх меры. Об этом напомнила главный врач регионального наркодиспансера, главный внештатный психиатр-нарколог донского минздрава Елена Малышко.
По словам специалиста, некоторые люди больше других подвержены действию выпитого, в том числе различным негативным проявлениям.
Интоксикацию часто усиливают: пожилой возраст, переутомление, стресс, недостаточное питание или резкая смена системы питания, болезни печени и поджелудочной железы, сахарный диабет, несовместимость алкоголя с некоторыми медицинскими препаратами.
При любых указанных ситуациях лучше отказаться от алкоголя.
— Моментально после приема таких напитков метаболиты этанола начинают активно участвовать в обменных процессах. Если не удалось справиться с быстрым выведением продуктов распада этанола, интоксикация принимает наиболее выраженные симптомы, — отметила Елена Малышко.
Медик подчеркивает, что горячительное действует практически на все внутренние органы, в первую очередь, на центральную нервную систему.