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Большинство праздников перенесут с площади Минина в Нижнем Новгороде в 2025 году

В Нижнем Новгороде большинство праздников в 2025 году перенесут с площади Минина в центре города на другие площадки.

Источник: Коммерсантъ

Об этом рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции 24 декабря.

По его словам, пока на площади Минина запланирован Парад Победы 9 мая, а также частично День народного единства, так как 4 ноября крестный ход пойдет традиционно из кремля.

День молодежи правительство планирует провести на Нижневолжской набережной, день России — на нижегородской ярмарке.

Олег Беркович пояснил, что отчасти это связано с и без того большой транспортной нагрузкой на центр города из-за реконструкции дорог и трамвайных путей.

Он пообещал также, что перекрытий дорог в центре города из-за массовых мероприятий в 2025 году будет меньше. Но по-прежнему будут перекрывать улицы из-за марафона «Беги, герой», который стартует от стадиона на Стрелке в воскресенье 25 мая. Господин Беркович заранее попросил прощения у нижегородцев из-за закрытия дорог в связи с другими крупными спортивными мероприятиями. Это триатлон Ironstar, запланированный на 2—3 августа, и марафон «Нижний Новгород», который пройдет 6—7 сентября.

В программе, презентованной областным правительством, нет основных мероприятий Дня города в Нижнем Новгороде. Про нее и место ее проведения будет рассказывать мэрия.

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