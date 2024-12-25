Большинство праздников перенесут с площади Минина в Нижнем Новгороде в 2025 году

Он пообещал также, что перекрытий дорог в центре города из-за массовых мероприятий в 2025 году будет меньше. Но по-прежнему будут перекрывать улицы из-за марафона «Беги, герой», который стартует от стадиона на Стрелке в воскресенье 25 мая. Господин Беркович заранее попросил прощения у нижегородцев из-за закрытия дорог в связи с другими крупными спортивными мероприятиями. Это триатлон Ironstar, запланированный на 2—3 августа , и марафон «Нижний Новгород», который пройдет 6—7 сентября .