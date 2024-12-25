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В Узбекистане завершился Международный проект «Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года»

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане завершился Международный проект «Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года», сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Sputnik.uz

Приветствие организаторам и участникам церемонии закрытия проекта направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В нем говорится, что Ташкент, ставший первой Молодежной столицей СНГ, с достоинством подтвердил этот высокий статус. Программа мероприятий, организованная в рамках проекта, была насыщенной и интересной.

Лебедев напомнил, что столица Узбекистана стала местом проведения заседания Совета по делам молодежи, на котором принят ряд решений, значимых для развития сотрудничества стран Содружества в этой сфере. В городе проходили форумы молодежных общественных организаций и волонтеров государств-участников СНГ. В рамках Глобального фестиваля молодежи состоялись научно-практическая конференция, саммит молодых дипломатов, бизнес-марафон и ряд других молодежных мероприятий, которые в очередной раз продемонстрировали, что Ташкент — это центр гостеприимства, инноваций и международного сотрудничества.

«Ташкент вдохновляет молодежь Содружества своими достижениями в разных сферах жизни. Является ярким примером того, как государственная поддержка и внимание к молодому поколению способствуют его всестороннему развитию. Реализация Международного проекта “Молодежная столица СНГ” в Ташкенте задала высокую планку для других городов и станет ценным опытом международного молодежного сотрудничества».

подчеркнул Генсек Содружества.

Он также выразил уверенность, что Ташкент и в дальнейшем сохранит свои созидательные традиции, внесет значимый вклад в укрепление гуманитарного партнерства на пространстве Содружества.

СНГ