В Узбекистане завершился Международный проект «Ташкент — Молодежная столица СНГ 2024 года»

Лебедев напомнил, что столица Узбекистана стала местом проведения заседания Совета по делам молодежи, на котором принят ряд решений, значимых для развития сотрудничества стран Содружества в этой сфере. В городе проходили форумы молодежных общественных организаций и волонтеров государств-участников СНГ. В рамках Глобального фестиваля молодежи состоялись научно-практическая конференция, саммит молодых дипломатов, бизнес-марафон и ряд других молодежных мероприятий, которые в очередной раз продемонстрировали, что Ташкент — это центр гостеприимства, инноваций и международного сотрудничества.