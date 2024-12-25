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Жители Казани жалуются на громкие хлопки в центре города

В центральной части Казани раздаются громкие звуки, похожие на хлопки.

В пресс-службе Кировского и Московского районов сообщили, что причиной этого являются испытания, проводимые на пороховом заводе.

«Испытания на пороховом заводе будут проводиться до 17:00», — сообщили нам в пресс-службе. Всего будет произведено 22 выстрела.

Последний раз пороховой завод проводил испытания 24 декабря, также до 17:00. Предыдущие испытания состоялись 21 декабря, в субботу, и длились до 16:00. Тогда жители Казани жаловались на громкие звуки, похожие на хлопки.

Ранее в Казани уничтожили последний заряд беспилотника.

МЧС