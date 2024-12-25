Жители Казани жалуются на громкие хлопки в центре города

В пресс-службе Кировского и Московского районов сообщили, что причиной этого являются испытания, проводимые на пороховом заводе.
«Испытания на пороховом заводе будут проводиться до 17:00», — сообщили нам в пресс-службе. Всего будет произведено 22 выстрела.
Последний раз пороховой завод проводил испытания 24 декабря, также до 17:00. Предыдущие испытания состоялись 21 декабря, в субботу, и длились до 16:00. Тогда жители Казани жаловались на громкие звуки, похожие на хлопки.
Ранее в Казани уничтожили последний заряд беспилотника.