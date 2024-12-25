Движение на участке Суздальского шоссе ограничат до 23 февраля

Начиная с пятницы, 27 декабря, на участке Суздальского шоссе у Орлово-Дениссовского проспекта ограничат движение. Там будут прокладывать канализационные сети до 23 февраля 2025 года. Об ограничении сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в среду, 25 декабря.