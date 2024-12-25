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Движение на участке Суздальского шоссе ограничат до 23 февраля

На месте будут прокладывать канализационную сеть.

Источник: Комсомольская правда

Начиная с пятницы, 27 декабря, на участке Суздальского шоссе у Орлово-Дениссовского проспекта ограничат движение. Там будут прокладывать канализационные сети до 23 февраля 2025 года. Об ограничении сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в среду, 25 декабря.

— Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ, — рассказали в ведомстве.

В инспекции рекомендуют автомобилистам планировать свои маршруты, учитывая ограничения на дорогах. Также не стоит забывать о внимательности на дороге.

Ранее утром 25 декабря в Северной столице снова образовались девятибалльные пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в центре города. Также с 24 декабря в Петербурге ограничено движение по КАД.