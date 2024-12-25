Бывший председатель Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин два месяца проведет под стражей

За такие уже услуги Давлетшин вместе с тем же начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству получил 350 тысяч рублей от представителя подрядной организации за подписание заключения о соответствии построенной автономной системы теплоснабжения административного здания в городе Агидель.