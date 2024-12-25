На Солнце 25 декабря может произойти вспышка высокого класса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вспышка высочайшего класса Х можете произойти на Солнце 25 декабря, прогнозируют ученые. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«За прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса.. Порог уровня X может быть преодолен уже сегодня», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров. «Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен, с номерами 3932 и 3933», — отмечается в сообщении.
По данным мониторинга Института прикладной геофизики (ИПГ), 25 декабря на Солнце было зафиксировано три вспышки класса М. В том числе одна из них в группе пятен 3932. «в 07:49 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18E06) зарегистрирована вспышка M5.0 продолжительностью 12 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.