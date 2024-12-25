Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена

«Их было 12, сегодня их стало 17. Пять новых членов Зала славы крымской журналистики у нас появились», — сказал директор ИММиД КФУ имени Вернадского Александр Марченко.
В их число вошли мэтры профессии: Аркадий Аверченко, Джеббар Акимов, Макс Альперт, Сергей Борзенко и Павел Трошкин, которые в разные годы прославляли Крым своими работами.
По словам Марченко, проект имеет и образовательную составляющую. Портреты журналистов дополнены QR-кодами со ссылками на дополнительные материалы и литературу, которыми студенты пользуются при написании курсовых и дипломных работ.
Марченко добавил, что Зал славы в дальнейшем продолжит расширяться.
«В следующем году у нас появятся новые члены зала славы. Я думаю, мы будем расширять это пространство другими способами. Может быть, у нас появятся экспонаты, газеты, номера журналов и фрагменты телерадиопрограмм», — уточнил он.
Пополнять Зал славы будут имена тех журналистов, чей профессиональный, как и жизненный, путь уже завершен.
«Заслуженных людей очень много, но чтобы избежать раздора, мы помещаем сюда только тех, кто уже ушел из жизни», — объяснила РИА Новости Крым замдиректора по науке Диана Первых.
В дальнейшем, возможно, Зал славы пополнят имена легендарных Семена Аронова, Альгимантаса Масенаса, Владимира Оболенского, Бориса Сермана и Михаила Соханя.