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Зал славы крымской журналистики пополнили новые имена

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Еще пять имен великих крымских журналистов увековечили в Зале славы на базе института коммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени Вернадского, передает корреспондент РИА Новости Крым с места проведения церемонии.

Источник: РИА "Новости"

«Их было 12, сегодня их стало 17. Пять новых членов Зала славы крымской журналистики у нас появились», — сказал директор ИММиД КФУ имени Вернадского Александр Марченко.

В их число вошли мэтры профессии: Аркадий Аверченко, Джеббар Акимов, Макс Альперт, Сергей Борзенко и Павел Трошкин, которые в разные годы прославляли Крым своими работами.

По словам Марченко, проект имеет и образовательную составляющую. Портреты журналистов дополнены QR-кодами со ссылками на дополнительные материалы и литературу, которыми студенты пользуются при написании курсовых и дипломных работ.

Марченко добавил, что Зал славы в дальнейшем продолжит расширяться.

«В следующем году у нас появятся новые члены зала славы. Я думаю, мы будем расширять это пространство другими способами. Может быть, у нас появятся экспонаты, газеты, номера журналов и фрагменты телерадиопрограмм», — уточнил он.

Пополнять Зал славы будут имена тех журналистов, чей профессиональный, как и жизненный, путь уже завершен.

«Заслуженных людей очень много, но чтобы избежать раздора, мы помещаем сюда только тех, кто уже ушел из жизни», — объяснила РИА Новости Крым замдиректора по науке Диана Первых.

В дальнейшем, возможно, Зал славы пополнят имена легендарных Семена Аронова, Альгимантаса Масенаса, Владимира Оболенского, Бориса Сермана и Михаила Соханя.