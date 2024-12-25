Юрист раскрыл, как домофоны встроят в систему оповещения в РФ

Домофоны уже используют для оповещения россиян
С инициативой включить домофоны в систему оповещения выступил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, уже есть система «Умный дом», которая способна сигнализировать о ЧП.
«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — рассказал Куренков «Интерфаксу» в марте 2024 года.
В декабре он подтвердил планы МЧС ввести домофоны в комплекс технических средств для передачи информации о ЧС и происшествиях. При этом Куренков подчеркнул, что основными средствами оповещения всё равно останутся радио и телевидение, сообщали «РИА Новости».
Глава МЧС добавил, что домофоны уже используются для информирования жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях. В тестовом режиме домофоны подключили к системам оповещения еще в нескольких регионах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Проблемы с законодательством
Предложение МЧС встроить домофоны в систему оповещения, по мнению юриста НП «ЖКХ-Контроль» Андрея Костянова, потребует дополнительных финансовых вложений от собственников жилья, где установлены домофоны.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что любая техническая возможность, которая появляется дополнительно, так или иначе должна быть подкреплена финансовыми ресурсами. И кто-то не может за собственников решать те вопросы, которые относятся к общему имуществу. На сегодняшний момент собственники выбирают, какой домофон ставить, с какой компанией заключать договор, каким функционалом он должен обладать и, соответственно, сколько они за это платят», — цитирует эксперта RTVI.
Чтобы реализовать инициативу МЧС повсеместно, придется вносить изменения в законы, связанные с вопросами гражданской обороны и ЧС. Если на законодательном уровне закрепить обязанность производителей домофонов в обязательном порядке обеспечивать определенный функционал, то включить устройства в комплекс оповещения будет проще.