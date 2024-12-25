Юрист раскрыл, как домофоны встроят в систему оповещения в РФ

«Мы с вами прекрасно понимаем, что любая техническая возможность, которая появляется дополнительно, так или иначе должна быть подкреплена финансовыми ресурсами. И кто-то не может за собственников решать те вопросы, которые относятся к общему имуществу. На сегодняшний момент собственники выбирают, какой домофон ставить, с какой компанией заключать договор, каким функционалом он должен обладать и, соответственно, сколько они за это платят», — цитирует эксперта RTVI.