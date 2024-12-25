МКАД, трассы из Минска на Нарочь и в Витебск могут стать платными в Беларуси

Совет министров утвердил концепцию развития сети платных автомобильных дорог в Беларуси. Постановление правительства страны № 991 от 20 декабря 2024 года опубликовано на Национальном правовом портале.
Целевыми ориентирами для развития системы платных автодорог (а сегодня это суммарно 1787 километров) названы в документе рост поступлений в дорожный фонд республики, повышение качества трасс, безопасность на них и так далее.
Согласно концепции для повышения эффективность взимания платы за проезд надо, в частности, определить международные транспортные коридоры и исключить ряд случаев применения разовых тарифов.
Среди прочего в документе указаны участки с наибольшей перспективностью создания там платных дорог. Это трассы Р-53 Слобода — Новосады, М-3 Минск — Витебск, Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь, Р-58 Минск — Калачи — Мядель, МКАД и М-14 (второе кольцо вокруг Минска). Также называются дороги М-8/Е 95 граница России (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), М-10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин.
Уточняется, что для определения перспективных для введения платы участков проводили измерения интенсивности движения транспорта. Делалось это в 2021 году.
Тем временем Совмин Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов. А также правительство хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете.
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