Перекресток Ильинской и Маслякова открыли для движения в Нижнем Новгороде

Этот перекресток был последним участком в рамках замены трамвайных путей на Ильинской. Напомним, что работы здесь начались 7 октября и охватили участок улицы от Красносельской до Маслякова. Полностью завершить реконструкцию здесь планируется до конца 2024 года — сейчас рабочие обкатывают пути, корректируют контактную сеть и настраивают стрелочные переводы. В скором времени возобновят работу трамвая № 21 до разворотного кольца на Маслякова.