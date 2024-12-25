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Перекресток Ильинской и Маслякова открыли для движения в Нижнем Новгороде

В скором времени свою работу возобновит трамвай № 21.

Источник: Живем в Нижнем

С 25 декабря в Нижнем Новгороде сняли ограничение на проезд по перекрестку улиц Маслякова и Ильинской. Как сообщили в ООО «Экологические проекты», здесь завершились работы по реконструкции трамвайных путей.

Этот перекресток был последним участком в рамках замены трамвайных путей на Ильинской. Напомним, что работы здесь начались 7 октября и охватили участок улицы от Красносельской до Маслякова. Полностью завершить реконструкцию здесь планируется до конца 2024 года — сейчас рабочие обкатывают пути, корректируют контактную сеть и настраивают стрелочные переводы. В скором времени возобновят работу трамвая № 21 до разворотного кольца на Маслякова.