В Омске представили медали Рождественского полумарафона с жар-птицей

Сегодня, 25 декабря, министр спорта Омской области Алексей Ленберг презентовал медали Рождественского полумарафона 2025 года и рассказал о самом холодном забеге, который традиционно является стартовым событием серии SIM.
В этом году ожидается участие 1700 бегунов из 22 регионов России. Спортсменам предстоит преодолеть одну из трех дистанций на выбор: 21,1 км, 10,55 км или 3 км.
На пресс-конференции, посвященной марафону, Ленберг отметил: «Это здорово, что именно таким событием мы открываем не только беговой сезон в Омске, но и весь спортивный сезон в России».
Фото: Минспорта Омской области.
В этом году на старт выйдут знаменитые спортсмены, включая призеров прошлого года Петра Швецова и Валерия Лукина, а также студенты из Эфиопии, Бурунди и Кении.
Медали, вручаемые всем участникам, преодолевшим 21,1 км или 10 км, украшены изображением жар-птицы. Этот символ, по словам организаторов, принесет удачу и вдохновит на новые достижения в будущем году.
Как и в предыдущие годы, в рамках марафона пройдет конкурс костюмов. Участники смогут получить гравировку с именем, временем и дистанцией на обратной стороне медали после забега в библиотеке имени А. С. Пушкина.