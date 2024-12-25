В Самарской области прошла церемония открытия «Курчатовских классов»

В Самарской области состоялась церемония открытия «Курчатовских классов». Более 90 школьников смогут изучать специализированные программы, разработанные национальным исследовательским центром, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
— «Курчатовский класс» создается с целью профессионального самоопределения, повышения мотивации к обучению и научной деятельности школьников, их приобщения к фундаментальному изучению естественно-научных предметов, — указали в сообщении.
Классы назвали в честь Игоря Курчатова — советского ученого-физика. Школьники смогут посещать лекции, практикумы, а также работать над проектами.