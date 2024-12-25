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В Перми в новогоднюю ночь запустят ночные маршруты общественного транспорта

Транспорт будет ездить до 4 утра.

В Перми 31 декабря все маршруты общественного транспорта будут работать по графику выходного дня с отправлениями до 23.00. А ночные маршруты будут курсировать до 4.00 утра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ночные маршруты будут работать в период с 01.00 до 04.00 с интервалом движения около 30 минут. Будет организована работа трамвайных маршрутов № 4, № 5, № 6 и № 7, а также автобусных № 1, № 6, № 10, № 14, № 20, № 32, № 50, № 51, № 53, № 67, № 68, № 72 и № 77», — уточняют в мэрии.

Кроме того, 1 января общественный транспорт будет работать в объеме 50% от графиков выходного дня. Со 2 по 8 января — общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. А с 9 января транспорт вновь будет курсировать по расписанию будних дней.